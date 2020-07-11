МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Преступникам проще всего получить доступ к банкоматам, расположенным вне офиса банка, вдали от большого скопления людей, поэтому снимать наличные из банкоматов, установленных в таких местах, не стоит, даже несмотря на то, что мошенники, в теории, могут получить доступ к любому устройству самообслуживания, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "АТМ Альянс" Денис Кучаев.

"В большинстве случаев это касается банкоматов, которые стоят на улице. То есть, где проще всего совершить противоправные действия. В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищенности за счет наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше", — отмечает эксперт.

Для безопасного снятия денег со счета через банкомат необходимо прикрывать рукой клавиатуру при наборе PIN-кода. Мошенники могут установить скиммеры (специальные устройства для считывания карт) и дополнительное видеонаблюдение под видом рекламной продукции.

"При контакте карты с кардридером происходит считывание данных карты и просмотра PIN-кода, таким образом мошенники получают доступ к денежным средствам пользователя устройства самообслуживания. Поэтому простое прикрытие рукой клавиатуры обезопасит от кражи денежных средств", — объясняет Кучаев.

Председатель коллегии адвокатов "Вашъ юридический поверенный" Константин Трапаидзе добавляет, что прежде чем воспользоваться банкоматом, стоит обратить внимание и на людей, находящихся рядом с вами: не принимать помощь от незнакомцев и не соглашаться снять переведенные вам деньги.