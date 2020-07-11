ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях на процессе в США, вердикт зачитал судья Уильям Элсап.

Присяжным понадобилось менее одного дня, чтобы вынести вердикт. Он подозревался, в частности, во взломе систем компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.

Приговор Никулину будет оглашен в США 29 сентября. Он признан виновным по всем 9 пунктам обвинения, россиянину грозит многолетнее тюремное заключение.