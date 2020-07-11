МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что в пятницу, 10 июля пообщался с семьей советского конструктора Сергея Королева.

"Я говорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших", — сообщил он в Twitter.

Маск также написал фамилию конструктора на русском языке. О деталях разговора он не сообщил.

По словам внука академика Андрея Королева, семья написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Через некоторое время после этого с ними связался секретарь бизнесмена и предложил пообщаться с предпринимателем по видеосвязи.

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый и позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", — рассказал внук Королева телеканалу "Звезда".