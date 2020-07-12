МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Большинство пользователей не выходят за рамки функционала смартфонов, который уже давно им привычен, и нечасто обращают внимание на нишевые функции, которые Apple и Google внедряют в свои смартфоны в обновлениях операционных систем. Таким образом, эти функции в какой-то мере становятся "секретными" для большинства. Такие функции можно условно разделить на несколько блоков, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Например, есть функции, которые "заботятся" об аппаратной части смартфона. И в Android, и в iOS есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь", — поделился эксперт.

В обеих операционных системах можно посмотреть примерную информацию об износе аккумулятора (на Android – либо с помощью кода, либо из сторонних приложений). Износ аккумулятора на айфонах получится сократить, если использовать функции "оптимизированной зарядки": благодаря ей смартфон будет заряжаться до 80% и далее к определенному моменту – медленно до 100%. Это позволяет сократить время, когда смартфон будет заряжен и одновременно подключен к сети, так как такое состояние вредно сказывается на "здоровье" аккумулятора, объяснил Гриценко.

"И Android, и iOS имеют полезный встроенный функционал по работе с файлами. Например, на iOS в "родном" приложении "Файлы" есть встроенный сканер документов", — рассказал эксперт. Этот функционал также есть в некоторых оболочках Android, например, у Samsung, а в "стоковом" Android сканировать можно ​через Google Drive.

"На айфонах также богатый встроенный функционал по обработке фото и видео: можно не только выбирать время начала и конца ролика, но и поворачивать видео, изменять размер кадра. Это есть и в разных оболочках Android, но в разной форме, в зависимости от производителя. Также обе системы поддерживают запись видео с экрана смартфона – соответствующую кнопку можно добавить в центр управления", — отметил Гриценко.

В мобильных операционных системах предусмотрен функционал по предотвращению нежелательного доступа к информации пользователя со стороны других.

"К примеру, если вы потеряли смартфон, но он еще включен и защищен любым из способов (код-пароль, отпечаток пальца, блокировка по лицу), информацию с него можно удаленно стереть, а также посмотреть, где он находится. Защита смартфона код-паролем или любым другим способом – залог того, что вашу информацию не смогут просмотреть посторонние", — рассказал эксперт.

Кроме того, на некоторых Android-смартфонах есть возможность прятать приложения, скрывать сообщения, фото, когда вы передаете ваш смартфон кому-то. На айфонах скрывать пока можно только фотографии, отмечает Гриценко.