МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Если ваш телефон ежедневно "бомбардируют" назойливые звонки рекламщиков, можно сменить номер телефона, воспользоваться специальными сервисами блокировки или пригрозить звонящим пожаловаться в антимонопольную службу, припугнув их штрафом, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт и руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Во-первых, самое очевидное решение — сменить номер телефона и использовать для общения с близкими и партнерами тот, который не будете оставлять в качестве контактного на сайтах тех или иных организаций. Далеко не все компании берут на себя обязательства по неиспользованию персональных данных в иных, кроме служебных целей, да и это не всегда является гарантией того, что номер телефона не окажется у конкурентов или партнеров", — констатировал он.

Симку со специальным номером можно вставить в старенький телефон и использовать его только в те дни, когда действительно приходится с кем-то взаимодействовать по предложениям "коммерческого характера".

Во-вторых, не стоит отвечать сразу на незнакомые номера. Многие компании сейчас стали применять "роботов", которые посредством звонков проводят "очистку" базы от "мертвых" абонентов. По ней уже потом звонят обученные "живые" менеджеры. Номер звонивших всегда можно проверить через поисковик и в случае необходимости самостоятельно выйти на связь.

Еще одно решение, которое стоит держать в уме – это использование специальных сервисов блокировки спам-звонков, которые предлагают ведущие мобильные операторы. Серьезную брешь в бюджете проделать они не в состоянии, а сэкономить время и нервы смогут с лихвой. Эта опция лучше, чем использование специальных приложений в AppStore и Play Market, а также "ручной перевод" в "черный список" нежелательных номеров. Недобросовестные компании знают об этом и частенько меняют свои контакты, порой идя даже на такие ухищрения, как звонки из других регионов.

"Наконец, если какая-то компания чересчур активна в продвижении своих товаров/услуг, можно сослаться на российское законодательство и пригрозить обращением с жалобой в Федеральную антимонопольную службу", — советует Коган.

Согласно ст. 5 федерального закона № 38-ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006 года, такие нежелательные звонки нарушают общие требования к рекламе и предусматривают ответственность в виде административного штрафа для юридических лиц в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Для тех компаний, у которых есть контактная информация, это может стать весомой причиной оставить в покое абонента, который знает законы, подытожил эксперт.



