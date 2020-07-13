МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) на своем сайте опубликовал информацию о новом смартфоне производителя Vivo, который будет выпущен под маркой iQOO. Этот гаджет может стать самым дешевым смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Устройство получило кодовое обозначение V2019A.

Эту новинку производитель позиционирует как претендента на звание одного из самых недорогих смартфонов с поддержкой 5G. Цена может составить менее $200.

Вероятно, что основой для устройство послужит один из процессоров MediaTek.

Новый смартфон получит от создателей экран с диагональю 6,53 дюйма.

Габариты устройства составляют 162,07 × 76,61 × 8,46 мм.

Аккумулятор будет иметь ёмкость 4420 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной подзарядки.

Пока нет данных о том, какой у гаджета будет объём оперативной и флеш-памяти. Не раскрыта информация и о конфигурации камер.

Появление информации о модели в базе TENAA означает, что презентация устройства состоится в ближайшее время.

Компания Vivo, по оценкам Counterpoint Technology Market Research, находится на пятом месте в рейтинге ведущих поставщиков смартфонов. В мае текущего года доля производителя на мировом рынке составила приблизительно 8%.