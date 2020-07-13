МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Китайский производитель производитель потребительской электроники премиум-класса Орро (подразделение корпорации BBK Electronics) официально заявила, что 15 июля будет организована пресс-конференция по поводу презентации сверхбыстрой зарядки Super Flash Charge.

Мощность новой зарядки составляет 125 Вт.

Производитель анонсировал технологию быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 (65 Вт) еще в сентябре прошлого 2019 года. Эта технология была реализована в Oppo Reno Ace.

Теперь люксовый производитель Орро готов представить еще более мощное зарядное устройство.

Пока компания не раскрывает, какими особенностями будет оснащен новый 125-ваттный зарядник Super Flash Charge.

Напомним, что предыдущее зарядное устройство от производителя на 65 Вт может за полчаса полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА/ч.