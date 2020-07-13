МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал экскурсоводом в Тульском музее оружия, он рассказывает об экспонатах и отвечает на вопросы посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Сообщается, что робот, которого назвали Акинфий, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствий, и не нуждается в контроле со стороны человека. Он также может "продолжать" экспозицию, дополняя информацию об экспонатах изображениями и видеороликами, которые транслируются на его экране.

"Робот в музее – одно из наших перспективных направлений разработки роботов. Мы уже получили большой опыт в этом направлении и планируем масштабировать этот кейс. Роботы-гиды по некоторым параметрам даже превосходят человека в этой роли – они могут ответить даже на самые сложные вопросы, никогда не болеют и всегда доброжелательны", – отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Промоботы уже работают гидами на объекте ЮНЕСКО в Дагестане – на территории древнего архитектурного комплекса "Цитадель Нарын-Кала", в Музее современной истории России в Москве, историческом парке "Россия — моя история" в Перми и в других культурных учреждениях.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в МФЦ, Сбербанке, аэропорте "Балтимор-Вашингтон", Дубай Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.