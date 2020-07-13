МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Пользователи Google и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 13.20 мск. Наибольшее количество неполадок зафиксировано в России, также поступают жалобы из некоторых стран Западной Европы.

Отмечается, что около 92% пользователей Google жалуются на проблемы с сайтом, 7% — со входом в учетную запись.

Около 89% жалоб пользователей YouTube связаны с проблемами с сайтом, 6% жалуются на проблемы при просмотре видео, 3% — на проблемы со входом.