МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Компания-производитель персональных компьютеров и ноутбуков Apple предупреждает пользователей MacBook, MacBook Pro или MacBook Air о риске при заклеивании видеокамер на устройствах.

Владельцы ноутбуков от американского производителя, которые опасаются слежки при помощи встроенной в компьютер веб-камеры, часто заклеивают объектив. Это даже сформировало рынок защитных накладок или шторок.

Тем не менее, Apple предупреждает, что если с таким аксессуаром закрыть крышку MacBook, MacBook Pro или MacBook Air, то существует вероятность повреждения дисплея устройства.

На официальном сайте компании Apple в разделе технической поддержки появилось сообщение, в котором производитель предупреждает об угрозе повреждения экрана линейки MacBook.

В сообщении указано, что в закрытом состоянии зазор между верхней крышкой и нижней частью ноутбуков минимален, он не рассчитан на нахождение посторонних предметов.

Помимо этого, в камеру ноутбуков встроен датчик внешнего освещения: если его заклеить, то это нарушит работу автоматической настройки яркости и функции True Tone.

Производитель считает, что пользователям владельцев MacBook нет оснований для переживаний из-за возможной слежки: ноутбуки снабжены светодиодным индикатором. Этот индикатор загорается всегда, когда камера работает. Активировать FaceTime HD на ноутбуке с выключенным светодиодом не представляется возможным.

Apple напоминает также, что операционная система macOS, начиная с версии 10.14 Mojave, запрашивает разрешение от владельца устройства для каждого приложения до того, как оно получит доступ к веб-камере.

В случаях, когда пользоватеям все же необходимо заклеить камеру по каким-либо причинам, производитель рекомендует использовать средства не толще принтерной бумаги (0,1 мм). Также они не должны оставлять клеевых следов. Если будет применена шторка толщиной свыше 0,1 мм, представители компании рекомендуют снимать её перед каждым закрытием ноутбука.