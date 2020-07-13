МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии 2020 года выросла на 13,1% в годовом выражении и составила 454 миллиарда юаней (около 64,8 миллиарда долларов), сообщила компания.

Рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 9,2%.

Финансовые итоги второго квартала Huawei не раскрыла.

"По мере того, как страны по всему миру борются с пандемией COVID-19, информационные и коммуникационные технологии стали не только важнейшим инструментом борьбы с вирусом, но и двигателем экономического восстановления. Huawei подтвердила свою приверженность к работе с операторами связи и отраслевыми партнерами по поддержанию стабильной работы сетей, ускорению цифровизации, сдерживанию локальных вспышек (коронавируса — ред.) и открытию местной экономики", — говорится в сообщении компании.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. По данным компании "Связной", в 2019 году Huawei занимала пятое место на российском рынке смартфонов — 8% рынка по продажам в натуральном выражении и 6% в денежном. Более того, доля Honor, суббренда Huawei, в натуральном выражении составила 25% рынка (второе место), а в денежном — третье, или 18% рынка.