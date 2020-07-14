ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — ПРАЙМ. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia сообщила о возможности перевода клиентов, работающих в сетях 4G/LTE, на 5G без строительства новых базовых станций, а путем обновления программного обеспечения.

"Nokia сегодня объявила о доступности обновления на основе программного обеспечения, которое позволит беспрепятственно перевести свои 4G/ LTE-передатчики на 5G", — говорится в сообщении компании.

По оценкам Nokia, это решение сэкономит телекоммуникационной отрасли потенциально десятки миллиардов евро на проектировании новых объектов.

"Мы уже предоставляем лидирующие на рынке LTE-передатчики сотням пользователей по всему миру. Это важное решение, потому что оно поможет нашим клиентам быстро и эффективно модернизировать их существующие LTE-передатчики, чтобы они были готовы к 5G, экономя их время и деньги", — отметил президент подразделения мобильных сетей Nokia Томми Уитто.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2019 году составила 2,003 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру, обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.