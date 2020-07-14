МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Новому флагманскому смартфону китайского гиганта — Xiaomi Mi 11 — эксперты рынка пророчат звание одного из самых интересных и перспективных флагманов будущего 2021 года.

В интернете появились предполагаемые технические характеристики разрабатываемого китайской корпорацией смартфона.

Разработчики установят в основе Xiaomi Mi 11 однокристальную систему Snapdragon 875, которая, как планируется, станет более энергоэфективной и производительной, нежели предыдущая snapdragon 865.

Скорее всего, 2к-экран будет изогнутым и займет около 96% площади всей передней панели гаджета.

Также, по мнению экспертов, производитель наделит экран поддержкой расширенного диапазона HDR10, а састота обновления изображения составит 144 гц.

На момент, когда, как ожидается, выйдет Xiaomi Mi 11, рынок уже наполнится девайсами с подэкранной передней камерой, из-за чего смартфон не станет особенным в этом плане.

Основная камера, по неподтвержденным сведениям, получит главный сенсор с разрешением 192 Мп.

Аккумулятор будет иметь емкость 5500 мАч, зарядка — 100-ваттная.