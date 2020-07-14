ЛОНДОН, 14 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Власти Великобритании с 2021 года запретят телекоммуникационным компаниям покупать 5G оборудование китайского концерна Huawei, к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G, заявил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден.

По его словам, такое решение продиктовано соображениями нацбезопасности.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

"Самый лучший путь защитить наши сети – прекратить использование оборудование Huawei операторами при построении будущей сети 5G в Великобритании", — сказал министр, выступая во вторник в парламенте.

"С конца этого года телекомоператоры должны будут прекратить покупать любое 5G оборудование Huawei", – добавил он. К 2027 году все оборудование китайского производителя должно быть полностью изъято из 5G сетей.

В начале года правительство Великобритании разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме. Планировалось, что технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с нацбезопасностью. Однако позже власти пришли к решению, что британские операторы должны полностью отказаться от использования оборудования находящегося под санкциям Huawei при развертывании 5G сетей.

"Решение учитывает наши конкретные национальные обстоятельства и то, как риски от этих санкций отразятся в Великобритании. Существующие ограничения для Huawei в чувствительных и критических частях сети остаются в силе", — заметил Доуден.