МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС открыл в Москве магазин формата шоурум, в котором покупатели смогут протестировать цифровые решения различных направлений: умный дом, киберспорт и гейминг, сообщает пресс-служба оператора.

"Для нас важно, чтобы наши клиенты знакомились с самыми передовыми новинками не только из мира гаджетов, но и из мира цифровых услуг. Редизайн розничных салонов МТС с выделением зон для всех направлений нашего бизнеса — важный этап в реализации экосистемной стратегии. Это самый наглядный способ донести до клиентов идею о том, что из сотового оператора мы превратились в универсальный ИТ-бренд с огромным разнообразием услуг и продуктов", — прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Пространство магазина нового формата поделено на несколько зон: классическая зона, в которой пользователи могут протестировать гаджеты и установленные на них приложения, зона, посвященная киберспорту, геймингу и стримингу, а также зона решений для дома, где покупатели могут ознакомиться с работой голосового помощника "Марвина" и умной колонки МТС.

Помимо этого, в шоуруме можно узнать про спутниковое и цифровое телевидение, домашний интернет и приложения для просмотра ТВ на смартфонах, планшетах и приставках. Кроме того, в новом салоне выделена зона для предпринимателей с сервисами и продуктами для малого и среднего бизнеса и банковская зона — в ней можно познакомиться с продуктами "МТС Банка", а также оформить дебетовую и кредитную карту, ипотеку и другие финансовые услуги.

В шоуруме можно также восстановить SIM-карту без помощи специалистов компании. "Для абонентов доступна самостоятельная процедура замены на терминале в случае возникновения очереди. Для этого необходим только паспорт — умная система с помощью технологии распознавания лиц сравнит фотографию в документе с внешностью человека и в случае совпадения данных выдаст SIM-карту с прежним номером", — отмечается в сообщении. Также для покупателей доступны электронная видеоочередь и онлайн-витрина.

"Наши офисы продаж будут становиться больше и технологичнее, мы продолжим увеличивать количество сервисов и продуктов экосистемы МТС, представленных в офлайне, а также внедрять новые системы самообслуживания и другие цифровые решения, делающие пребывание в магазине максимально комфортным", — заключила Галактионова. В пресс-службе компании уточнили, что по итогам первого квартала 2020 года розничная сеть МТС насчитывает 5510 салонов.