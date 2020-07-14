МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Развитие в России связи стандарта 5G посредством обновления софта на существующих базовых 4G-станциях сократит уровень инвестиций в развертывание сетей пятого поколения, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Во вторник финская телекоммуникационная корпорация Nokia сообщила о возможности перевода клиентов, работающих в сетях 4G/LTE, на 5G без строительства новых базовых станций, а путем обновления программного обеспечения. По оценкам Nokia, это решение сэкономит телекоммуникационной отрасли потенциально десятки миллиардов евро на проектировании новых объектов.

"Пока сказать конкретно что-то сложно о решении Nokia по той причине, что нет технической документации. Учитывая то, что оборудование компании, как правило, которое стоит сейчас и устанавливается в последнее время, носило такую аббревиатуру как 5G-Ready. То есть оборудование, которое готово к тому, чтобы из четвертого поколения посредством определенных манипуляций обеспечивать пятое. Такое гипотетически возможно в какой-то степени. Возможно, не на всех базовых станциях, но, очевидно, это сократит уровень инвестиций в развертывание сетей", — сказал Кусков.

Он отметил, что в настоящее время все вендоры ищут пути снижения капзатрат для развертывания новой инфраструктуры для развития сетей пятого поколения.

По мнению эксперта, нужно дождаться ответа основных конкурентов Nokia — Huawei и Ericsson. Если инициатива финской компании будет реализована, даже на части базовых станций, то получится интересный продукт. "Во-первых, им можно управлять удаленно, нет необходимости строить новые базовые станции либо переменять старое оборудование на новое и это, конечно, интересный шаг", — заключил Кусков.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Но технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.

Помимо "интернета вещей", сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как "умный город", "умное производство", "умный дом" и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.