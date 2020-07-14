МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля начинает работать в России и еще 12 странах мира, включая Белоруссию, Казахстан и Украину, говорится в сообщении компании.

Российские пользователи в соцсетях ранее во вторник сообщали, что сервис Spotify стал доступен для скачивания в России в AppStore и Google Play, удалось скачать приложение во вторник и корреспонденту РИА Новости.

По словам пользователей, они уже сегодня смогли скачать и открыть приложение, а также нашли русскоязычные плейлисты.

Вместе с тем, на официальном сайте платформы появились цены на подписку в российских рублях.

Как говорится в сообщении Spotify, в России доступ к полному пакету услуг сервиса будет предоставляться за 169 рублей в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить 269 рублей в месяц, может подключиться до 6 человек. Новый тариф для двоих (219 рублей в месяц, помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта, включает автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. Spotify Premium для студентов будет стоить 85 рублей в месяц. Также в России будет предоставляться доступ к бесплатной версии сервиса Spotify пользователям по всей стране, но с рекламой.

Специально для российских пользователей Spotify предложит набор эксклюзивных функций: персональные музыкальные рекомендации и поиск новой музыки, включающие как зарубежных, так и российских артистов; плейлисты, созданные специально для российских пользователей. Кроме того, сервис интегрирован с Instagram, благодаря чему российские пользователи Spotify могут поделиться музыкальными треками в Instagram Stories.

Исполнителям Spotify предлагает специальную платформу, доступную в web-версии и приложении, с инструментами, которые помогают отслеживать статистику по новым релизам в режиме реального времени, изучать свою аудиторию, развивать бизнес и общаться с поклонниками.

Вместе с выходом на российский рынок Spotify запускается еще в 12 странах – Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. С 15 июля сервис будет доступен на 92 рынках.

"По данным IFPI (Международная федерация индустрии звукозаписи), Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. В нашей стране невероятно богатая музыкальная культура, и Spotify с его обширным каталогом российской и зарубежной музыки и продвинутой системой персональных рекомендаций позволит наилучшим образом удовлетворить потребности российских пользователей", — приводятся в сообщении слова генерального директора Spotify в России Ильи Алексеева.

По его словам, запуск Spotify в России – это большой шаг вперед в реализации стратегии глобального развития сервиса.

Spotify — аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 286 миллионов пользователей, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира. По данным Statista, в первом квартале 2020 года число платных пользователей Spotify выросло по сравнению с прошлым годом на 31% и достигло 130 миллионов. Библиотека Spotify включает более 50 миллионов музыкальных композиций российских и иностранных исполнителей.

Россия станет 80-й страной, в которой работает Spotify. В свою очередь, издание Music Business World сообщило со ссылкой на источники, что Spotify, вероятно, станет партнером сотового оператора МТС. В пресс-службе оператора от комментариев воздержались.

Spotify планировал выход на российский рынок как минимум с 2014 года, однако запуск откладывался каждый год по разным причинам. В очередной раз выход был отложен в августе 2019 года, тогда проблема могла быть в глобальном конфликте с компанией Warner Music, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на источник. При этом СМИ сообщали, что уже в конце прошлого года Spotify арендовал рабочие места для сотрудников в московском коворкинге рядом с метро "Белорусская".

Spotify – сервис потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции в режиме онлайн, не скачивая их на компьютер. Сервис доступен главным образом в странах Америки и в Европе.