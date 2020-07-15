МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Число мошеннических рассылок и онлайн-объявлений с предложением социальных выплат в 2020 году выросло в России в пять раз, а количество попыток перехода пользователей на такие страницы — более чем в два раза и превысило 27 миллионов, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

"С начала 2020 года эксперты обнаружили почти в пять раз больше подобных страниц (мошеннических ресурсов на тему соцвыплат — ред.), чем в первые шесть месяцев 2019 года. Злоумышленники часто имитируют оповещения от вымышленных фондов по поводу финансовой помощи, доплат, пособий, страховых взносов и других видов выплат", — говорится в документе. Исследование основано на данных анонимизированной статистики срабатывания решений компании за первое полугодие 2019 года и 2020 года.

"В русскоязычном сегменте интернета активно продолжают расти объёмы скама, мошеннических рассылок и онлайн-объявлений, цель которых — выманить деньги пользователей. За первое полугодие 2020 года эксперты компании нашли более 23 тысяч подобных ресурсов, это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество попыток перехода пользователей на скамерские страницы выросло более чем в два раза и превысило 27 миллионов", — пишут эксперты.

В скам-сообщениях пользователям обычно обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Чтобы получить деньги, ему необходимо оплатить "комиссию" или "закрепительный платёж", — обычно небольшую сумму, порядка 300 рублей. Однако никаких выплат пользователь не получит, а "комиссия" достанется злоумышленникам. Человек также рискует сохранностью своей платёжной информации, если он вводил данные платежной карты.

"Если представить, что каждая заблокированная попытка перехода на скамерскую страницу повлекла за собой обман хотя бы одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба в первом полугодии 2020 года могла превысить восемь миллиардов рублей. На данный момент мы не видим предпосылок к тому, чтобы ситуация в ближайшее время изменилась. Злоумышленники всегда адаптируют свои тактики под актуальную повестку, этим отчасти можно объяснить, например, рост скама на тему социальных выплат в условиях пандемии. Поэтому сегодня пользователям стоит быть особенно внимательными в интернете", — прокомментировала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

Эксперты советуют пользователям не переходить по подозрительным ссылкам в почте, соцсетях и мессенджерах и скептически относиться к сообщениям о крупном выигрыше или выплате, а также к предложениям получить платный доступ к секретному способу выигрывать всегда. Помимо этого рекомендуется установить надёжное защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.