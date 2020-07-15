МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В России разработали мобильный комплекс для отлавливания посторонних дронов, он получил название "Атака-Трофи".

Представители компании-разработчика отметили, что такое оборудование будет устанавливаться на автомобили УАЗ. Это позволит перемещать комплекс на большие расстояния.

Главной задачей комплекса создатели называют выявление постороннего дрона в зоне, где полеты таких беспилотных аппаратов запрещены.

Для этого используется известная летчикам система "свой-чужой". Аппаратура будет подавать сигнал при подлете к объекту "чужого", после чего беспилотник будет падать на землю.

Такой мобильный комплекс станет востребованным ближайшем будущем на территориях, которые прилегают к аэродромам, привели пример эксперты. В России во владении граждан все больше дронов, которые достаточно часто вылетают в запретные зоны, при этом создают угрозу для безопасности.