МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Американские технологические компании Google, Amazon и Microsoft отказывают властям Гонконга в предоставлении финансовых данных своих клиентов, опасаясь ответных ограничений в США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Китай введет санкции в ответ на указ Трампа по Гонконгу

"Google, Amazon Web Services и Microsoft отказались согласиться на предложение, которое бы позволило регуляторам Гонконга получить доступ к банковским данным клиентов", — сообщило издание.

По данным газеты, компании с прошлого года вели переговоры с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга по предоставлению доступа к финансовым данным клиентов на их облачных платформах. Но ситуация усложнилась, когда в конце июня Китай одобрил закон о национальной безопасности Гонконга.

"Компании опасаются возможных ограничений со стороны законодателей США, которые все более осторожно относятся к сделкам американских компаний с Китаем", — приводит издание слова источника. Если раньше была некоторая вероятность подписания такого соглашения, то теперь это стало невозможно, добавил источник.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.