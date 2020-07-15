МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против одного из крупнейших российских сотовых операторов Tele2 из-за повышения тарифов на связь в мае, сообщило ведомство.

В июне ФАС России сообщила, что потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы связи должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. ФАС выдала компании предупреждение, по которому ей надлежало привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.

"Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года, и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения. На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении.

В пресс-службе оператора РИА Новости сообщили, что Tele2 продолжает сбор материалов для подтверждения ФАС обоснованности повышения тарифов, компания стремится к конструктивному диалогу с ведомством. "В настоящее время Tele2 не имеет возможности исполнить предупреждение ФАС в установленный в нем срок, поскольку в соответствии с полученным предупреждением регулятора оператор продолжает сбор дополнительных материалов, подтверждающих увеличение расходов, необходимых для оказания услуг связи. При этом Tele2 стремится к тесному и конструктивному диалогу с ФАС по вопросу повышения цен на некоторых архивных тарифах и выражает готовность представлять в антимонопольный орган любые документы, которые будут способствовать выработке взаимопонимания по указанному вопросу", — прокомментировали в пресс-службе компании.

Собеседник агентства отметил, что все открытые для подключения и переходов тарифы оператора остались неизменными. "Незначительные корректировки затронули ряд архивных планов — всего около 5% тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 года. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана, но на большинстве тарифов он составил 6% от среднего чека абонента и не превысил 50 рублей", — заключили в пресс-службе.