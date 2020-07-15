НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл — ПРАЙМ. Американская корпорация Google инвестирует более 4,4 миллиарда долларов в индийского телекоммуникационного гиганта Jio Platform и получит 7,7% акций компании, сообщил председатель Reliance Industries Мукеш Амбани.

Jio Platforms, дочерняя компания Reliance Industries Limited, объединяет ведущие цифровые приложения Jio, цифровые экосистемы и платформу высокоскоростной связи Индии.

"Мы рады приветствовать Google в качестве стратегического инвестора в Jio Platforms. Мы подписали обязательство о партнерстве и инвестиционное соглашение, в соответствии с которым Google инвестирует 337,37 миллиарда рупий (4,4 миллиарда долларов) за 7,7% акций Jio Platforms", — сказал Амбани на годовом общем собрании компании.

Амбани напомнил про недавние инвестиции в Jio Platforms со стороны глобальных инвестиционных и технологических компаний, таких как три крупнейших суверенных фонда в мире — эмиратские ADIA и Mubadala, а также PIF Саудовской Аравии.

"У нас есть инвестиции от самых уважаемых технологических и финансовых инвесторов — Silver Lake, Vista Equity Partners, General Atlantic, KKR и TPG. Они имеют долгую историю успешного инвестирования в лучшие технологические и растущие предприятия", — добавил он.

Амбани отметил, что Reliance Industries — первая индийская компания, чья рыночная капитализация превысила 150 миллиардов долларов. Он добавил, что компания "завершила крупнейшую в истории Индии эмиссию прав, выпуск был переподписан в 1,59 раза, уникальной особенностью эмиссии прав Reliance Industries Limited было то, что она был полностью завершена на цифровой платформе в период режима изоляции".

Ранее сообщалось, что Jio Platforms привлекла более 1,58 триллиона рупий инвестиций (21 миллиард долларов) от инвесторов, включая Facebook, Silver Lake Partners, Vista Equity Partners, General Atlantic, KKR, Mubadala, ADIA, TPG, L Catterton, PIF, Intel.