БРЮССЕЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Евросоюз рассмотрит дальнейшие шаги после того, как Европейский суд общей юрисдикции отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов, говорится в заявлении исполнительного вице-президента ЕК Маргрет Вестагер.

"Мы внимательно изучим решение суда и обдумаем дальнейшие шаги", — отметила Вестагер, которая отвечает в ЕС за политику в области конкуренции.

Она подчеркнула, что все компании должны платить в ЕС "справедливую долю" налогов. "Если государства-члены предоставляют некоторым мультинациональным компаниям налоговые преимущества, которыми не располагают их конкуренты, то это наносит ущерб честной конкуренции в Евросоюзе", — отметила вице-президента ЕК. Она добавила, что такая политика также лишает европейских граждан средств, особенно необходимых для восстановления после кризиса.

В среду Европейский суд общей юрисдикции отменил решение Европейской комиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов, которые, по мнению Брюсселя, недополучила Ирландия. Министерство финансов Ирландии и американская компания Apple приветствовали решение суда ЕC.

"Мы приветствуем решение Европейского суда общей юрисдикции, отменяющее постановление Европейской комиссии от августа 2016 года, в котором утверждалось, что Ирландия предоставила Apple государственную помощь. К компании Apple никогда не было особого отношения, правильная сумма ирландского налога была начислена в соответствии с традиционными ирландскими правилами налогообложения", — говорится в заявлении минфина Ирландии, опубликованном на сайте правительства.

В свою очередь компания Apple также поприветствовала решение суда ЕС и поблагодарила суд за него.

"Мы благодарим Европейский суд общей юрисдикции за их время и рассмотрение фактов. Мы рады, что они аннулировали дело комиссии. Дело было не в том, сколько налогов мы платим, а в том, где мы должны их платить. Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим налогоплательщиком в мире, поскольку знаем, какую важную роль налоговые платежи играют в обществе", — заявил представитель Apple в интервью газете Business Insider.

В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы.