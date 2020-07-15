МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (входит в группу АФК "Система") первым среди российских гостиничных операторов запустил сервис доставки еды из ресторанов своих отелей – Cosmos Eda, говорится в сообщении АФК "Система".

В нем отмечается, что на данном этапе сделать заказ можно через приложения "Яндекс.еда" и Delivery Club. Cosmos Hotel Group уже ведет разработку собственного приложения, через которое можно будет разместить заказ. Приложение будет персонализированным и будет включать программу поощрения в виде кэшбэка до 10%.

Сервис предоставляют более чем половина городских отелей сети Cosmos Hotel Group в России: Cosmos Moscow Hotel, Cosmos Petrozavodsk Hotel, Park Inn by Radisson Volgograd, Park Inn by Radisson Kazan, Park Inn by Radisson Izevsk, Park Inn by Radisson Yaroslavl. В ближайшее время к проекту присоединятся отели в Сочи, Воронеже и Новосибирске.

Как говорится в сообщении, за первый месяц работы сервиса Cosmos Eda среднее количество заказов в отелях группы превысило 300 единиц. К 2021 году Cosmos Hotel Group ожидает, что доля Cosmos Eda в выручке ресторанного подразделения сети достигнет не менее 15%.

"Пандемия COVID-19 подтолкнула нас к развитию новых направлений развития бизнеса. Мы успешно реализовали проект по выездному ресторанному обслуживанию — Cosmos Catering. Этот опыт помог оперативно запустить сервис Cosmos Eda, хотя конкуренция по доставке высокая. Мы стали первыми среди гостиничных операторов в России, кто предложил рынку данную услугу", – приводятся в сообщении слова президента управляющей компании Cosmos Hotel Group Александра Швейна.