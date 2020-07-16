МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. При выборе подержанного мобильного телефона, в первую очередь, стоит обратить внимание на ассортимент комиссионных магазинов. Покупая телефон с рук, велика вероятность, что вам продадут ворованный телефон, который через некоторое время заблокируется, или телефон с неисправностью, которая проявится со временем, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт организации АНО Центр " Независимая экспертиза" Иван Симонов.

"Покупая гаджет в комиссионном магазине, вы получаете некую гарантию, так как все устройства проверяет продавец, которому невыгодно продавать нерабочие устройства", — объясняет эксперт.

При выборе подержанного телефона эксперт советует обратить внимание на устройства, которые не были в ремонте, так как любое вмешательство во внутреннее устройство означает, что была серьезная неисправность, которая может дать о себе знать в будущем.

"Нужно осмотреть телефон и убедиться, что все части корпуса плотно и ровно прилегали друг к другу, нигде не торчат части клея или герметика. Любое подозрение на то, что телефон ремонтировался – серьезный повод для отказа от покупки", — отмечает Симонов.

Проверить телефон на предмет ремонта можно по номеру IMEI, который написан на коробке от устройства и выбит на корпусе телефона. Если номера не совпадают, значит этот телефон покупать не стоит, добавляет эксперт.

"Также при проверке телефона обязательно установите сим-карту, сделайте пару пробных звонков, чтобы проверить качество связи. Затем снимите небольшое видео на камеру устройства — качество звука и картинки должно быть удовлетворительным", — советует Симонов.

Кроме того, на дисплее подержанного телефона не должно быть пятен. Эксперт рекомендует зайти в интернет-браузер и проверить, как экран отображает черные, белые, красные, синие и зеленые цвета.

"Также у устройств-андроидов есть специальные сервисные коды, набрав которые можно проверить отдельные компоненты. Найти их можно в интернете", — заключил Симонов.