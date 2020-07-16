МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пользователи смартфонов китайского производителя Huawei начали жаловаться на быструю разрядку гаджетов, это началось после установки обновлений.

Пользователи Huawei заметили, что устройства стали быстрее разряжаться, после установки обновлений фирменной оболочки на версии EMUI 10.1 и EMUI 10.0.

После обновления гаджеты начали слишком быстро разряжаться.

Отмечается, что проблема затронула не всех пользователей. На разрядку жалуются, в частности, ряд владельцев Huawei P20 с установленными EMUI 10.1 и EMUI 10.0.

Зафиксирована еще одна проблема, помимо быстрой разрядки: некоторые смартфоны не заряжаются выше уровня 60% от объема заряда.

Производитель рекомендует пользователям, испытавшим такие неудобства, обратиться в службу поддержки Huawei. Однако там им сообщают, что проблема с телефоном может заключаться в слишком высокой или низкой окружающей температуре.

Специалисты компании утверждают, что уже работают над исправлением этой ошибки.