МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Виновником атаки на сервис микроблогов Twitter является не один человек, а группа злоумышленников, число скомпрометированных аккаунтов может быть намного больше, заявил РИА Новости директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов.

В ночь на четверг, 16 июля, неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.

По словам Сулейманова, был взломан целый ряд аккаунтов в Twitter, и можно предположить, что взламывались не единичные аккаунты, а сама платформа.

"Возможно, произошла компрометация каких-то внутренних административных аккаунтов Twitter. Это подтверждают сообщения Twitter Support, которые говорят, что с помощью методов социальной инженерии были скомпрометированы административные доступы. За такой атакой, скорее всего, стоит не один человек, а группа злоумышленников", — считает эксперт.

"Есть вероятность, что было скомпрометировано гораздо большее количество учётных записей. Если у вас есть аккаунт в Twitter, рекомендуем поменять в нём пароль и включить двухфакторную аутентификацию", — добавил он.