МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Вторая фаза испытания российской вакцины будет завершена 3 августа. Соответственно, мы сразу приступим к третьей фазе испытания вакцины. При этом третья фаза будет не только в России, но и в ряде других стран. Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре", — сказал Дмитриев.

"Мы планируем вести ее (третью стадию — ред.) не только в России, но и на Ближнем Востоке, в ряде других стран", — добавил он.

Дмитриев сообщил также, что РФПИ обсуждает проведение в Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ Гамалеи, а также производство вакцины в этой стране.

"У нас очень хорошее партнерство с Саудовской Аравией. В частности, мы не только обсуждаем проведение клинических испытаний фазы три вакцины в Саудовской Аравии, не только Саудовская Аравия уже купила у нас наш препарат "Авифавир", но мы также с Саудовской Аравией обсуждаем и производство российской вакцины на территории Саудовской Аравии", — сказал Дмитриев.

"Мы считаем, что Саудовская Аравия — это очень важный партнер для России. Мы видим, что у нас есть очень хорошее сотрудничество и по вакцине — это клинические испытания и возможное производство на территории Саудовской Аравии, — и по препарату. Мы готовы также обсуждать производство препарата на территории Саудовской Аравии. И по тестам — Саудовская Аравия также у нас закупила наши экспресс-тесты и активно их использует", — добавил он.

РФПИ видит возможности для производства российского препарата от коронавируса "Авифавир" на Кубе, идут соответствующие обсуждения, сообщил Дмитриев. "На Кубе очень сильная фармацевтика. Мы в контакте с кубинскими коллегами, в том числе по нашему препарату "Авифавир". Мы были бы рады, чтобы этот препарат производился на Кубе", — сказал он.

"У нас хороший очень идет диалог с кубинскими коллегами, и мы считаем, что на Кубе очень перспективная фармацевтическая промышленность, которая могла бы вместе с нами данный препарат производить. Мы готовы полностью и уже обсуждаем передачу всех технологических процессов, всей информации, которая была бы необходима для начала производства данного препарата на Кубе", — добавил он.

"Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту. "Что касается поступления в аптеки, мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с министерством здравоохранения России, и ряд компаний в России предоставили доказательства, что это можно делать, и хорошо препарат работает в амбулаторном режиме, то есть в аптечном режиме", — сказал Дмитриев.

"Важно понимать, что есть важный факт — нельзя препарат использовать беременным женщинам и во время планирования беременности. Это очень хорошо известный факт про данный препарат, мы абсолютно открыто о нем говорим. Поэтому очень важно, что, когда люди это будут получать в аптеках, они это будут получать по рецепту, и врач обязан проговорить с ними, что они не будут планировать семью во время принятия препарата", — подчеркнул он.

"Но мы ожидаем амбулаторное разрешение на "Авифавир" и препараты, основанные на фавипиравире, уже в этом месяце в России", — добавил глава РФПИ.