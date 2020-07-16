МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Представители крупнейших российских сотовых операторов рассказали РИА Новости, как не стать жертвой злоумышленников, которые занимаются перевыпуском SIM-карт и хищением денег.

В четверг Group-IB сообщила, что помогла сотрудникам московского уголовного розыска задержать участников преступной группы, занимавшейся перевыпуском SIM-карт и хищением денег у клиентов российских банков. Для сбора информации о жертве злоумышленники использовали специальные сервисы "пробива" в Telegram-каналах или на подпольных хакерских форумах. Затем они делали поддельную доверенность и перевыпускали SIM-карту в салонах сотовой связи Москвы и Подмосковья. В качестве удостоверения личности использовались поддельные водительские права.

"Пользователям всегда нужно помнить про бдительность и осторожность. Мошенники активно используют методы социальной инженерии, проще говоря, вынуждают жертву добровольно называть персональные и закрытые данные, представляясь безопасностью или технической службой. Мы не устаем напоминать простые правила, которые помогут избежать таких ситуаций – никогда не называйте паспортные или другие персональные данные незнакомым людям. Если вы не уверены, что вам звонят представители банка или мобильного оператора, закончите разговор и перезвоните по официальному номеру колл-центра", — рассказали в пресс-службе МТС.

Собеседник агентства пояснил, что перевыпустить SIM-карту может либо сам владелец договора, либо его доверенное лицо по нотариально заверенному документу. При замене SIM-карты оператор тщательно проверяет и сверяет все документы, а также задает уточняющие вопросы.

"После процедуры перевыпуска мы на 24 часа блокируем все входящие смс от банков, а на старую SIM приходит сообщение с подробной инструкцией, что делать, если замену сделал не сам владелец. Мы активно и очень жестко боремся с любыми мошенническими действиями, направленными на наших абонентов", — заверил он.

В пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") уточнили, что в период пандемии увеличилось количество обращений в колл-центры по вопросам замены SIM-карт — клиенты уточняли, как можно решить этот вопрос в условиях, когда часть офисов закрыты. При этом никакого увеличения числа попыток мошенников по замене SIM-карт оператором зафиксировано не было.

"Существующие процедуры "Билайн" по замене SIM-карт направлены на недопущение подобных ситуаций и постоянно совершенствуются. В целом мы рекомендуем поддерживать паспортные данные в актуальном состоянии и своевременно сообщать оператору связи об их изменениях", — отметил представитель компании.