МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Взломавшие системы сервиса микроблогов Twitter злоумышленники за пару часов получили на один криптокошелек около 120 тысяч долларов в биткоинах, однако сумма похищенных средств еще может вырасти, поскольку в объявлениях были указаны несколько криптоадресов, предупреждают опрошенные РИА Новости эксперты. Акции Twitter на предварительных торгах в США падают более чем на 5% после хакерской атаки

В ночь на 16 июля неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, хакеры в результате атаки получили только на один кошелек переводы почти на 13 биткоинов, или 119 тысяч долларов.

"По кошельку проведено более 370 транзакций. В данный момент средства выведены и остаток на кошельке составляет около 0,012 биткоина, или 100 долларов", — рассказал он.

Схожую оценку дал глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Однако сумма похищенных средств еще может вырасти — текущая оценка основана на переводах только по одному кошельку, отметил эксперт российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

"К этому моменту известно, что как минимум 367 пользователей перевели около 120 тысяч долларов на указанный в постах кошелек. Однако мы видим, что были еще кошельки, поэтому эта сумма не окончательная", — сказал он.

"То, что злоумышленникам удалось реализовать такую крупную атаку, еще раз доказывает, что социальная инженерия остается одним из самых действенных методов, а попасться на уловки мошенников могут даже люди, обладающие цифровой грамотностью. … Мы продолжаем внимательно изучать ситуацию и следим за официальной позицией Twitter", — добавил он.