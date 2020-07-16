МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российские ученые совместно со специалистами сети быстрого питания KFC собираются осенью 2020 года напечатать на 3D-принтере наггетсы из искусственного куриного мяса, сообщает российская компания, занимающаяся 3D-печатью органов, в том числе в космосе, 3D Bioprinting Solutions.

"Результатом разработки станут первые в мире созданные в лаборатории куриные наггетсы, которые по вкусу и внешнему виду будут максимально приближены к оригинальному продукту KFC, но при этом будут более экологичными в сравнении с обычным мясом. Партнеры планируют получить готовый продукт для тестирования уже осенью 2020 года в Москве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что идея о создании искусственных наггетсов возникла на фоне растущей популярности здорового питания, а также повышения "спроса на альтернативные заменители традиционного мяса и потребность в развитии более экологичных способов производства пищевых продуктов".

"В рамках проекта 3D Bioprinting Solutions, один из мировых лидеров в области биопринтинга, разработает технологию трехмерной биопечати с использованием клеток курицы и растительного сырья, которая позволит воспроизводить вкус и текстуру куриного мяса практически без участия в этом процессе животных", — рассказали в компании.

Производитель быстрого питания при этом будет отвечать за панировку и специи.

В компании уточнили, что напечатанное мясо будет содержать те же микроэлементы, что и обычное, но в нем не будет добавок, характерных для традиционного фермерства и животноводства. Поэтому, уверены в 3D Bioprinting Solutions, продукты на основе клеточного мяса более экологически чистые и более этичные.