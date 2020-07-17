МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Американская социальная сеть Instagram (входит в корпорацию Facebook) разработала новую функцию для своего приложения, которая значительно облегчает процесс совершения покупок в сети интернет.

Новый сервис получил название Instagram Shop.

При помощи этой функции пользователи соцсети смогут узнавать последние тенденции в моде, а также получат индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта и покупать понравившиеся товары.

В Пресс-срелизе указывается также, что в Instagram Shop будут включены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.

Сейчас сервис работает только на территории Соединенных Штатов, но в скором времени создатели намерены сделать его доступным и пользователям других стран.

Для пользователей Instagram на территории США в социальной сети видит специальный значок, который показывает, какие покупки можно совершить не выходя из соцсети.

К концу 2020 года разработчики намерены добавить новую вкладку магазина в навигационную панель приложения, тогда пользователи будут переходить за покупками в один клик.