МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС совместно с компаниями Motorola и Qualcomm провел тесты первого смартфона, который будет поддерживать выделенный для создания сетей 5G в России диапазон частот, в ближайшие месяцы гаджет появится в продаже, сообщает МТС.

"Смартфон Motorola Edge+, который в ближайшие месяцы появится в продаже в салонах МТС, будет готов на аппаратном и программном уровне поддерживать работу в миллиметровом диапазоне 5G, включая полосы (24,25-24,65 ГГц), выделенные Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) России для создания сетей общего пользования и закрытых технологических сетей 5G", — уточняется в сообщении.

Вице-президент по маркетингу, гендиректор Lenovo Mobile Business Group в Европе Франсуа ЛаФлам пояснил, что Motorola Edge+ — это первый коммерческий смартфон на процессоре Qualcomm с поддержкой mmWave спектра, выделенного для сетей 5G в России. "Это устройство также поддерживает и другие диапазоны, которые широко используются в Европе, Азии и США. Так Motorola Edge+ станет устройством, которое можно подключить к сетям 5G по всему миру", — сказал он.

"С запуском в России первых выделенных и публичных коммерческих 5G сетей в миллиметровом диапазоне пользователи смогут оценить все преимущества получения контента с гигабитными скоростями и доступа к широкому спектру сервисов, в том числе для решения самых сложных бизнес-задач, оптимизации работы предприятий и повышения их конкурентоспособности", — заявил вице-президент МТС по технике Виктор Белов. В январе 2020 года МТС провела первую в России демонстрацию работы промышленной технологической сети 5G на заводе "Камаз" в Набережных Челнах.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Но технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.

Помимо "интернета вещей", сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как "умный город", "умное производство", "умный дом" и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.