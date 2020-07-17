МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft отказалась от дальнейшего производства игровых консолей Xbox One X и Xbox One S без привода.

Руководство Microsoft приняло решение, что компания продолжит выпускать только стандартную Xbox One S. Как пишет The Verge со ссылкой на представителей производителя, оставшаяся в производстве консоль будет продолжать поступать в магазины.

Уже к новому году производитель намерен выпустить игровую приставку нового поколения — Xbox Series X. По мнению экспертов, новинка станет главным конкурентом японской приставке компании Sony — PlayStation 5.

От новой игровой консоли Microsoft геймеры ждут обновлённой графики, а также обратную совместимость и доступную цену.