МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Китайская компания Vivo представила в России свой новый смартфон Vivo X50 Pro, который по качеству ночных фотоснимков превзошел флагман корейского гиганта Samsung.

Презентация состоялась в ночь с 16 на 17 июля. В России телефон будет стоить 64 990 рублей, купить его будет возможно с 31 июля.

Vivo X50 Pro разработчики оснастили 6,56-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+.

Частота обновления экрана — 90 Гц. Оперативная память — 8 ГБ. Емкость батареи — 4315 мАч, имеет поддержку быстрой зарядки на 33 Вт.

В основной камере установлены четыре модуля 48, 13, 8 и 8 Мп с 60-кратным зумом. Фронтальная камера – 32 Мп.

Vivo X50 Pro отличается от корейского телефона уникальной системой оптической стабилизации. Что касается датчиков изображения, то тут "китаец" формально уступает конкуренту.

Как поясняют эксперты рынка, система оптической стабилизации является своего рода "глазом хамелеона": при ее помощи на фотоснимках компенсируются любые дрожания аппарата, что обеспечивает фотографиям чёткость.

При это разрешение в 48 мегапикселей у Vivo X50 Pro нельзя назвать выдающимся, поэтому было интересно посмотреть качество снимков в сравнении с другими гаджетами: с Galaxy S20 Ultra. Снимки делали при плохом освещении. Фото первого устройства оказались лучше несмотря на то, что первый смартфон дешевле и предлагает меньшее разрешение камеры.

Vivo — один из крупнейших производителей смартфонов в мире, в России продукция компании продается с декабря 2017 года.