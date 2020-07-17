С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — ПРАЙМ. Исследование морского дна судном "Профессор Логачев" для реализации проекта прокладки оптоволоконного кабеля из Европы в Азию начнется 5 августа, работы рассчитаны на три месяца, сообщил журналистам гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков.

"Начало работ — 5 августа, выход судна запланирован на 21 июля. Вчера мы прошли ходовые испытания, всё отлично, мы готовы к выходу, экипаж готов. Мы будем изучать 6500 километров северного маршрута, чтобы определить с точки зрения рельефа дна, каким образом проложить кабель. Рельеф неровный, имеет особенности, нужно это учесть", — сказал он.

Горьков добавил, что время исследования составит три месяца. Судно "Росгеологии" "Профессор Логачев" пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

"Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию", – рассказал гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян.

Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.