МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Каждый пятый пользователь в мире сталкивался с последствиями так называемых "социальных рейтингов", которые оценивают человека по его поведению в сети, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Исследование основано на данных опроса более 10 тысяч человек из 21 страны.

"По данным глобального опроса "Лаборатории Касперского", 18% пользователей во всем мире хотя бы раз испытывали проблемы с доступом к финансовым услугам из-за информации, размещенной ими в социальных сетях. Причем треть этой группы (32%) составили молодые люди в возрасте 25-34 лет, то есть активные пользователи интернета. Каждый пятый респондент (21%) отмечал, что уже сталкивался с так называемым "социальным рейтингом" — системой оценки потенциала человека на основе его поведения в сети, круга общения и прочих факторов", — говорится в исследовании.

"Социальные рейтинги" с помощью автоматизированных алгоритмов анализируют открытую информацию о пользователе и на ее основе принимают решения, связанные с предоставлением ему того или иного сервиса. Однако, по мнению аналитиков, как и любые другие цифровые системы, скоринговые системы не застрахованы от ошибок и разнообразных типов атак, что может привести к несправедливому повышению или наоборот занижению рейтинга.

Отмечается, что чаще всего потребители сталкиваются с "социальными рейтингами", когда пытаются получить финансовые услуги (57%), услуги страхования (40%), здравоохранения (40%), а также во время онлайн-шопинга (48%).

В то же время есть те, кто готов сам предоставлять необходимые данные о себе, чтобы получить определенную выгоду. "Более открыто пользователи могут вести себя в социальных сетях: 67% сказали, что предоставят доступ к своему аккаунту, чтобы получить скидку на товары, 62% — чтобы добиться желаемой вакансии, 48% — чтобы снять более комфортное жилье", — отмечают аналитики. Вместе с тем 45% респондентов признались, что не понимают, как именно работают подобные метрики.

"С одной стороны, "социальные рейтинги" призваны улучшить сферу услуг, а с другой — не ясно, какой объем доступа к личной информации может запрашиваться. К тому же, вычисляя ваш рейтинг на основе множества параметров, скоринговая система не объясняет, как она пришла к этому выводу. В итоге компаниям приходится слепо доверять ей", — прокомментировал эксперт "Лаборатории Касперского" Алексей Андреев. Известны случаи, когда алгоритмы делали некорректные выводы на основе статистических обобщений.