МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие российские сотовые операторы сообщили РИА Новости о высоком интересе пользователей к музыкальному сервису Spotify после его официального запуска на территории России.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля начал работать в России и еще 12 странах мира, включая Белоруссию, Казахстан и Украину. Библиотека Spotify включает более 50 миллионов музыкальных композиций российских и иностранных исполнителей.

"За первые сутки после официального запуска Spotify в России трафик пользователей Yota на приложение вырос в 13,5 раза. Поэтому мы добавили сервис в категорию безлимитных приложений "Музыка", чтобы каждый клиент мог подключить себе безлимитный доступ и наслаждаться композициями любимых исполнителей в любое время," — прокомментировала руководитель направления "Смартфон" Yota Наталья Смагина.

Отметили повышенный интерес к приложению и в "Мегафоне". "По сравнению с началом недели трафик Spotify в сети "Мегафона" вырос более чем в 20 раз, а число пользователей — почти в 3 раза. Сейчас мы прорабатываем запуск новых специальных предложений для пользователей музыкальных приложений, включая Spotify", — прокомментировали в пресс-службе оператора.

В "Билайне" также зафиксировали всплеск интереса к сервису в первые дни после запуска. "На данный момент среди пользователей Spotify мужчин больше чем женщин (61% против 39%), свидетельствуют данные "Билайн.Аналитика" (в основе расчетов — обработка обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика клиентами оператора, давшими согласие на обработку этих данных в июле 2020 года — ред.). Больше всего пользователей – мужчины 18-24 лет (17% аудитории Spotify в России), также много пользователей среди мужчин 30-34 лет и женщин 18-24 лет (по 11% аудитории Spotify). В целом три четверти пользователей Spotify в России моложе 35 лет: в частности, возраст 31% пользователей – от 25 до 34 лет, а возраст еще 28% — от 18 до 24 лет", — рассказали в пресс-службе компании.

По данным аналитиков "Билайна", большинство пользователей Spotify в России живут в Москве и Московской области. В топ-5 по числу пользователей Spotify в России вошли также Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, а также Саратовская и Свердловская области.

В Tele2 сообщили, что в целом заметен устойчивый спрос клиентов на сервисы российских игроков в области стриминга: "Звук", Boom, "Яндекс.Музыка", а вот влияние французского сервиса Deezer оценивается как незначительное. "Мы следим за реакцией пользователей на новый продукт, решение о бесплатном доступе к Spotify будем принимать на основании спроса", — уточнили в пресс-службе оператора.