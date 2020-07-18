МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Если вы распознали в телефонном разговоре с незнакомцем настоящего мошенника, стоит обязательно сказать ему о том, что вы его раскрыли, а также пригрозить обратиться в правоохранительные органы. В противном случае количество подобных звонков от лица других организаций на ваш номер возрастет, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

“Чтобы грамотно избавиться от мошенников в телефонном разговоре или в переписке, необходимо прежде всего определить, что это именно мошенник. Аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех”, — уточняет эксперт.

Часто мошенники предлагают от лица банка, госоргана или какой-то партнерской организации уточнить ваши данные: платежные, персональные, тематические.

Определить, что действует мошенник, и что это не просто некачественная коммуникация со стороны госоргана или компании или госкомпании, можно простым способом – всегда подвергать сомнению любые нестандартные формы коммуникации, советует Щельцин.

То есть, если вы привыкли переводить деньги через мобильные приложения, и вам поступает звонок с непонятного номера, лучше подвергните сомнению этот звонок, попросите уточнить ваши данные максимально детально.

Скорее всего, у мошенников будет лишь часть ваших данных, например, имя, телефон, номер карты. Если вы запросите у этого человека дополнительные данные, то скорее всего, он не сможет их предоставить, объяснив это тем, что они “не подгружаются” в программе, или же что доступа к этим данным у него нет. Таким образом высока вероятность того, что он не является сотрудником организации, от имени которой представляется.

Кроме того, обратите внимание, произошли ли у вас какие-то изменения, на которые ссылается незнакомец.

“Мошенники часто привязываются к ситуации, которой не было. Если вам говорят, что у вас заблокирован счет, срочно проверьте, действительно ли он заблокирован или нет. Если проверка прошла успешно, то самое лучшее, что вы можете предпринять – это донести до мошенника, что он раскрыт. В противном случае ваши данные будут использоваться уже другими злоумышленниками, которые будут представляться от другой организации. Если вы объясните, что вы раскрыли мошенника, и пообещаете обратиться в правоохранительные органы, то эти люди поставят комментарий, что приведет к уменьшению таких звонков на ваш номер”, — отметил эксперт.

“Безусловно, надо обращаться в ФАС, в полицию по факту таких звонков. И хотя не всегда такие обращения помогают поймать мошенников, но бывает, что мошенники не соблюдут все меры безопасности, и тогда их можно будет вычислить”, — заключил Щельцин.