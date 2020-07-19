МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Массовая замена обычных сим-карт виртуальными e-sim возможна не раньше, чем государство найдет способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

"Виртуальная сим-карта" – это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной "симки", а также менять оператора без походов в офис. "E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве", — отметил он.

Новинка с 2018 года уже работает в США и ряде стран Европы. В России виртуальные сим-карты предлагались операторами Теле2, "Тинькофф Мобайл" и Easy4. "Большая тройка" российских операторов мобильной связи — "Мегафон", Билайн и МТС — выступала против использования новой технологии, и предложений от них на рынке пока нет.

Сейчас e-sim можно подключить лишь тем, у кого уже есть физическая "симка" от оператора, а значит, идти в офис и заполнять бумаги все же придется.

Малая распространенность и ограниченность перспективной технологии связана не с тем, что она слишком дорогая — сама по себе виртуальная сим-карта не стоит ничего. Конечно, есть сопутствующие расходы. Как и в случае с обычными сим-картами, пользователь оплачивает тариф, включающий в себя стоимость звонков и сетевого трафика. В настоящий момент виртуальные сим-карты связаны, как правило, с достаточно дорогими тарифами, а также предполагают использование смартфонов последних моделей.

Главная проблема с eSIM — отсутствие механизма удаленной верификации абонентов. Пока государство не может гарантировать идентификацию пользователей и хранение их персональных данных внутри страны, массового распространения технологии не будет. Это произойдет сразу, как только будут решены вопросы, связанные с контролем телефонного и сетевого трафика, осуществляемым в целях безопасности, считает Садыков.

Однако после этого от операторов потребуются расходы на оборудование нового поколения, которые, в конечном счете, лягут на плечи потребителей, которые в целом пока вряд ли готовы к серьезным расходам на новинку. Поэтому экономический аспект здесь не менее важен, добавил он.

Говоря об основных преимуществах виртуальных сим-карт, эксперт назвал улучшенные возможности для связи в международном роуминге. "В поездке можно будет мгновенно загрузить данные для недорогого доступа к услугам местного оператора и при этом продолжать использовать свой домашний номер без необходимости выполнять манипуляции с крышкой и аккумулятором телефона", — указал он.