В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В интернет утекли персональные данные 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN, пишет "Коммерсант" со ссылкой на работающую в сфере кибербезопасности израильскую компанию vpnMentor.
Под утечку могла попасть персональная информация тысяч россиян, уточняет издание.
В частности, пишет издание, на открытом сервере в интернете были обнаружены адреса электронной почты, пароли в виде открытого текста, IP-адреса, а также домашние адреса и модели телефонов владельцев, идентификаторы устройств и другие технические детали данных пользователей.
Утечка затрагивает VPN- сети:
- UFO VPN,
- FAST VPN, Free VPN,
- Super VPN,
- Flash VPN,
- Secure VPN,
- Rabbit VPN.
Как отмечают опрошенные "Ъ" эксперты, среди данных, которые попали в открытый доступ, может содержаться персональная информация тысяч граждан России.
Глава группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Илья Шаленков в частности заявляет, что пользователями подобных приложений плохо разбираются в технических вопросах. Главной их целью является доступ к заблокированным сайтам либо бесплатная смена IP-адреса с целью регистрации нескольких учетных записей в игре или накрутке голосов. По мнению эксперта, бесплатные VPN-решения обеспечивают только минимальный уровень анонимности и защищенности сетевого трафика
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200720/831798566.html