МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В интернет утекли персональные данные 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN, пишет "Коммерсант"  со ссылкой на работающую в сфере кибербезопасности израильскую компанию vpnMentor.

Под утечку могла попасть персональная информация тысяч россиян, уточняет издание.

В частности, пишет издание, на открытом сервере в интернете были обнаружены адреса электронной почты, пароли в виде открытого текста, IP-адреса, а также домашние адреса и модели телефонов владельцев, идентификаторы устройств и другие технические детали данных пользователей.

Утечка затрагивает VPN- сети:

  • UFO VPN,
  • FAST VPN, Free VPN,
  • Super VPN,
  • Flash VPN,
  • Secure VPN,
  • Rabbit VPN.

Как отмечают опрошенные "Ъ" эксперты, среди данных, которые попали в открытый доступ, может содержаться персональная информация тысяч граждан России.

Глава группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Илья Шаленков в частности  заявляет, что пользователями подобных приложений плохо разбираются в технических вопросах. Главной их целью является доступ к заблокированным сайтам либо бесплатная смена IP-адреса с целью регистрации нескольких учетных записей в игре или накрутке голосов. По мнению эксперта, бесплатные VPN-решения обеспечивают только минимальный уровень анонимности и защищенности сетевого трафика