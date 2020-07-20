МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В интернет утекли персональные данные 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN, пишет "Коммерсант" со ссылкой на работающую в сфере кибербезопасности израильскую компанию vpnMentor. Под утечку могла попасть персональная информация тысяч россиян, уточняет издание. В частности, пишет издание, на открытом сервере в интернете были обнаружены адреса электронной почты, пароли в виде открытого текста, IP-адреса, а также домашние адреса и модели телефонов владельцев, идентификаторы устройств и другие технические детали данных пользователей. Утечка затрагивает VPN- сети: UFO VPN,



FAST VPN, Free VPN,



Super VPN,



Flash VPN,



Secure VPN,



Rabbit VPN.

Как отмечают опрошенные "Ъ" эксперты, среди данных, которые попали в открытый доступ, может содержаться персональная информация тысяч граждан России.

Глава группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Илья Шаленков в частности заявляет, что пользователями подобных приложений плохо разбираются в технических вопросах. Главной их целью является доступ к заблокированным сайтам либо бесплатная смена IP-адреса с целью регистрации нескольких учетных записей в игре или накрутке голосов. По мнению эксперта, бесплатные VPN-решения обеспечивают только минимальный уровень анонимности и защищенности сетевого трафика