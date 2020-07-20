МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Яндекс" обратился в суд по интеллектуальным правам с целью обжаловать решение Палаты по патентным спорам Роспатента об отмене регистрации товарного знака "Яндекс.Афиша", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск зарегистрирован 16 июля, в качестве третьих лиц указаны ООО "Компания Афиша" (принадлежит Rambler Group) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ранее входящее в "Рамблер" издание "Афиша" обратилось в Палату по патентным спорам (ППС) Роспатента, чтобы отстоять свои права на использование товарного знака "Афиша". Коллегия палаты 20 декабря признала законным использование МТС товарного знака "Афиша", отклонив претензии. Позднее, 30 декабря, аналогичное решение было принято по делу против "Яндекса" (по мнению "Рамблера", также незаконно использовавшего слово "Афиша" в названии своего сервиса).

Однако, в апреле ППС аннулировала регистрацию товарного знака "Яндекс.Афиша" для большинства категорий товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован интернет-компанией "Яндекс".

Как следует из решения ППС, товарный знак "Яндекс.Афиша" на имя ООО "Яндекс" был зарегистрирован в августе 2019 года. Между тем, структурам "Рамблера" товарный знак "Афиша" принадлежит еще с 2001 года, с приоритетом от 1998 года. Оспаривая регистрацию товарного знака "Яндекса", Rambler указал, что бренды сходны до степени смешения, используются для обозначения однородных товаров и услуг, поэтому способны ввести потребителей в заблуждение.