МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Эксперты работающей в сфере информационной безопасности компании ThreatFabric нашли новое опасное вредоносное программное обеспечение (ПО), при помощи которого поставлены под угрозу сотни популярных приложений для мобильной платформы Android.

Речь идёт о трояне BlackRock. Злоумышленники могут использовать его для кражи учётных данных и платёжной информации.

BlackRock относится к классу банковских троянов, однако, как заверяют специалисты, может использоваться для кражи конфиденциальных данных из множества популярных приложений.

В частности, называются следующие приложения:

PayPal,



Gmail,



Uber,



eBay,



Netflix,



Amazon,



соцсети и мессенджеры Telegram, WhatsApp, Skype, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Tinder, Pinterest и другие.

Всего, по мнению специалистов, вредонос ставит под угрозу безопасность использования 337 популярных приложений для Android.

Для распространения троян BlackRock хакерами маскируется его под легитимный пакет обновлений Google Update. После установки на гаджет вредонос запрашивает разрешение на повышение уровня прав в системе. Если троян их получит, то сможет принимать удалённые команды от злоумышленников, для дальнейшей работы пользователь, ставший жертвой, бдет программе не нужен.

В первую очередь троян нацелен на кражу платёжных данных. При этом злоумышленники могут использовать его и для сбора разного рода конфиденциальной информации.