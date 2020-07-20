МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Финтех-компания Ant Group, подразделение китайской интернет-компании Alibaba, запустила процесс одновременного первичного публичного размещения акций (IPO) на биржах Гонконга и Шанхая, говорится в сообщении компании.

"Листинги помогут компании ускорить достижение целей цифровизации сферы услуг в Китае и стимулирования внутреннего спроса, а также позволят компании развивать мировые рынки с партнерами и увеличивать инвестиции в технологии и инновации", — говорится в сообщении.

При этом финансовые детали или сроки IPO компания не указала.

В начале июля СМИ сообщили, что Ant Group планирует в текущем году провести IPO на бирже Гонконга, которое может стать одним из крупнейших в мире в 2020 году. Предполагалось, что Ant Group продаст от 5% до 10% своих акций в ходе IPO и может получить оценку всей компании на уровне свыше 200 миллиардов долларов. При этом в последнем раунде финансирования в 2018 году компанию оценили примерно в 150 миллиардов долларов.

Ant Group со штаб-квартирой в восточном китайском городе Ханчжоу на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем Alibaba Джеком Ма. Компания занимает лидирующие позиции в Китае в области мобильных платежей, она также предлагает услуги кредитования, страхования и управления активами через мобильные приложения.

Китайская Alibaba в 2019 году провела вторичный листинг на бирже Гонконга, в ходе которого привлекла 12,9 миллиарда долларов. Размещение Alibaba на бирже Гонконга стало крупнейшим в прошлом году. В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов после первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.