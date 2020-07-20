МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международный аэропорт "Шереметьево" запустили пилотный для транспортной отрасли проект по платному экспресс-тестированию прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с применением тест-систем производства компании EMG ("Эвотек-Мирай Геномикс"), следует из сообщения РФПИ и "Шереметьево", а также слов директора по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой.

Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту "Шереметьево" в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров, отмечается в сообщении. Уточняется, что тестирование будет доступно для всех категорий пассажиров с 20 июля в здравпункте Терминала B (внутренние рейсы), начиная с 27 июля — в Терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках.

Система диагностики EMG, созданная при поддержке РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире, она адаптирована как для стационарных, так и для не имеющих аналогов мобильных мини-лабораторий (портативная система умещается в двух небольших чемоданах).

Линейка тест-систем уже активно используется в профилактических целях на производственных объектах крупнейших российских предприятий и для обеспечения безопасности на крупнейших мероприятиях. В частности, руководители и члены официальных делегаций, прибывшие в РФ на Парад Победы 24 июня, также были протестированы на коронавирус с применением систем EMG. Система экспресс-диагностики готова к применению повсеместно, в том числе, в виде услуги для пассажиров на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы).

"Международный аэропорт "Шереметьево" стал первым в мире аэропортом, который позволяет сдать самый быстрый и точный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Результаты теста доступны уже в течение часа. Организация услуги тестирования пассажиров является первым шагом к созданию аэропортов с чистыми от коронавируса зонами. Такие воздушные хабы позволят восстановить авиационное сообщение между странами, возобновить туристические потоки, обеспечив безопасность пассажиров от вируса. Надеемся, что успешный опыт "Шереметьево" станет показательным для других крупных аэропортов по всему миру", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Как уточнила Захаренкова, стоимость теста для пассажиров составит 2750 рублей.