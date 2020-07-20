МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Корейский производитель смартфонов Samsung объявил дату выхода нового гибкого устройства от бренда.

Galaxy Fold 2 будет представлен на онлайн-презентации Galaxy Unpacked 2020.

Это устройство представляет собой смартфон второго поколения гибких телефонов.

Трансляция будет проходить 5 августа.

Как стало известно инсайдерам, новый телефон от создателей получил два аккумулятора по 2275 мА/ч и 2090 мА/ч.

Galaxy Fold 2 оборудован экраном в 7,7 дюйма.

Разрешение гибкого экрана — 2213:1689 пикселей. Внешний дисплей — 6,23дюйма разрешением 2267:819 пикселей.

Тройная камера обладает модулями в 64 Мп, 16 Мп и 12 Мп.

Мощность зарядки составляет 25 Вт.

 