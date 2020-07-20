МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в телеком-холдинг Veon) объявил о назначении Людмилы Смирновой исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором компании.

"На своем новом посту Людмила будет отвечать за финансовую и управленческую отчетность, планирование и исполнение бюджета "Билайн"… Её богатый профессиональный опыт будет содействовать оптимизации существующих бизнес-процессов "Билайн" и выстраиванию эффективного управления и планирования инвестициями", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в новой должности Смирнова будет работать в прямом подчинении гендиректора "Билайн" Александра Торбахова.

Ранее Смирнова на протяжении трех лет занимала должность главы департамента финансов в "Лаборатории Касперского". До этого она более пяти лет работала финансовым директором Tele2 Россия.

Помимо этого, Смирнова в течение восьми лет занимала позицию вице-президента и корпоративного директора по финансам издательского дома Independent Media, а также возглавляла финансовые подразделения в других крупных международных компаниях, таких как ACNielsen и Hewlett-Packard Russia.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшим акционером которого является LetterOne Михаила Фридмана (47,9% обыкновенных акций), в свободном обращении находится 43,8%.