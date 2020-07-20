МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Интернет-аукцион eBay ведет переговоры о продаже бизнеса рубричной рекламы норвежской компании Adevinta, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, предполагается, что стоимость сделки, расчет по которой будет осуществлен в акциях и денежных средствах, может составить 8 миллиардов долларов или больше. Как добавили источники, официально о сделке может быть объявлено уже в понедельник. Издание добавляет, что eBay ищет покупателей для данного бизнеса уже с февраля.

Газета добавляет, что покупка бизнеса eBay позволит Adevinta, в частности, значительно расширить свое присутствие в Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой.

Подразделение eBay по размещению рубричной рекламы работает в Канаде, некоторых частях Европы, Африке, Австралии и Мексике. Его платформы позволяют пользователям размещать объявления о товарах и услугах в своих местных сообществах. Издание указывает, что выручка данного подразделения в 2019 году составила 1,1 миллиарда долларов.

Норвежская компания Adevinta владеет маркетплейсами в 16 странах мира.

EBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.