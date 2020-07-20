МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" увеличила долю в российском производителе офисного программного обеспечения (ПО) "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис") с 29,5% до 47%, сообщили РИА Новости в пресс-службе "МойОфис".

"Лаборатория Касперского" увеличивает долю в капитале "МойОфис" на 17,5%, тем самым нарастив пакет акций до 47%. Сделка стала продолжением стратегии "Лаборатории Касперского" по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления", — уточнили в компании. Сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что увеличение доли "Лаборатории Касперского" не приведет к изменению стратегии "МойОфис". Сотрудничество позволит НОТ добавлять востребованные пользователями функции обеспечения безопасности от вирусов и комплексных угроз, а также еще надежнее защищать их данные.

"Сделка увеличивает капитализацию компании. "Лаборатория Касперского" — правильный инвестор, который видит большой потенциал в уникальных идеях и архитектуре решений "МойОфис". За прошедший год мы уже оценили синергетический эффект от сотрудничества и увидели новые перспективы для дальнейшего развития", — прокомментировал гендиректор "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис") Дмитрий Комиссаров.

Крупнейший акционер НОТ Андрей Чеглаков, продавший часть акций, сохраняет долю 30,55% и расширяет свой инвестиционный портфель. До сделки он стал совладельцем компании Veloce Racing, международного новатора в разработке технологий для электромобилей — экологически-безопасных транспортных средств. Чеглаков также рассматривает возможности для вхождения в капитал международных высокотехнологичных компаний и IT-проектов на российском рынке, уточнили в компании.

"Новые облачные технологии" — разработчик офисного ПО для корпоративных коммуникаций и работы с документами. С 2013 года компания создает программные продукты и облачные решения для российских пользователей под брендом "МойОфис". С марта 2016 года продукты НОТ входят в реестр российского ПО Минкомсвязи РФ.