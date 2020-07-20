МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Власти Китая могут применить ограничительные меры к европейским телекоммуникационным гигантам – финской Nokia и шведской Ericsson, если ЕС последует примеру США и Великобритании, лишив компанию Huawei доступа к мобильной сети 5G на территории стран союза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как сообщает издание, один из сценариев минторга Китая предусматривает создание механизма экспортного контроля, который не позволит Nokia и Ericsson продавать произведенную в Китае продукцию в третьи страны. Источник отметил, что данный план является наиболее жестким и будет реализован в случае полной блокады китайских поставщиков для сети 5G со стороны Брюсселя.

В январе газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что Евросоюз намерен ограничить доступ китайской компании Huawei к созданию мобильной сети пятого поколения 5G на территории стран союза из-за опасений по поводу угрозы национальной безопасности и уже составил соответствующий план, одобренный Еврокомиссией. Согласно этому проекту, технологии китайских Huawei и ZTE не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.

Правительство Великобритании ранее озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.